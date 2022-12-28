الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة رعاية المواهب.. أهمية تعلم كرة الطائرة؟

رعاية المواهب
رعاية المواهب

تعتبر لعبة الكرة الطائرة فريدة من نوعها مثيرة للاهتمام ممتعة مليئة بالتحديات ومتعددة الاستخدامات.

الكرة الطائرة رياضة لا مثيل لها، يمكن للرياضيين تعلم الكثير من خلال ممارسة لعبة الكرة الطائرة في الواقع  يمكنك اكتساب قيم مختلفة من خلال لعب لعبة الكرة الطائرة.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعاية المواهب إذا كنت على وشك أن تبدأ رحلتك إلى رياضة الكرة الطائرة، فيجب أن تكون مستعدًا لتعلم الكثير من الدروس.

ستعلمك رياضة الكرة الطائرة الكثير من الدروس التي ستستمر مدى الحياة.

التواصل الفعال

من العدل أن نقول إن لعبة الكرة الطائرة تدور حول التواصل، إذا كنت تلعب رياضة الكرة الطائرة، فسيتعين عليك التواصل كثيرًا أثناء المباريات والتدريبات، يلعب التواصل دورًا مهمًا للغاية في رياضة الكرة الطائرة، يجب أن تكون متواصلاً جيدًا حتى تنجح في لعبة الكرة الطائرة.

يتعين على لاعبي الكرة الطائرة التواصل مع زملائهم في الفريق والمدربين طوال الوقت كلاعب كرة طائرة عليك التواصل أثناء مباريات الكرة الطائرة، قبل وبعد تمارين الكرة الطائرة.

التفكير السريع

نعلم جميعًا أن الكرة الطائرة هي لعبة ديناميكية للغاية، من الأهمية بمكان أن يتفاعل الرياضيون مع لعبة الكرة الطائرة بسرعة، في كثير من الأحيان، يتعين على لاعبي الكرة الطائرة اتخاذ قرارات سريعة، عندما تكون في المحكمة، عليك اتخاذ قرارات كل ثانية تقريبًا، هذا يعني أن لعبة الكرة الطائرة هي طريقة رائعة لإتقان فن التفكير السريع.

إذا كنت ترغب في أن تكون لاعب كرة طائرة ناجحًا، فيجب أن تكون قادرًا على التفكير بسرعة، من الجدير بالذكر أن التفكير السريع هو مهارة مهمة للغاية، في بعض الأحيان تنشأ الحاجة إلى اتخاذ قرار سريع خلال الحياة اليومية.

تساعد ممارسة لعبة الكرة الطائرة على تحسين عملية اتخاذ القرار بمجرد أن تتعلم كيفية التفكير بسرعة ستتمكن من تطبيق هذه المهارة المهمة في الحياة الواقعية.

ثقة محسنة

ستوفر لك ممارسة لعبة الكرة الطائرة الثقة التي تحتاجها خلال حياتك اليومية، بمجرد أن تبدأ في رياضة الكرة الطائرة، سيتعين عليك تعلم المهارات الأساسية مثل الإرسال والإعداد والصد والحفر والتمرير والضرب وغيرها الكثير.

ستتحسن مهاراتك في الكرة الطائرة وهذا سيساهم بشكل كبير في ثقتك بنفسك.

مبادرة المتحدة رعاية المواهب مبادرة رعاية المواهب كرة الطائرة أهمية تعلم كرة الطائرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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