«المش مشاغبين».. عرض غنائي استعراضي لذوي الهمم بالأنفوشي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية إحتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، حيث قدم قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "المش مشاغبين" نتاج ورشة الحكي والأداء المسرحي التي نظمها القصر لذوي الهمم في أغسطس الماضي واستمرت لمدة 4 أشهر.

العرض غنائي استعراضي إخراج زينب خالد ويتناول فكرة اكتشاف الموهبة لدى ذوي الهمم ومحاولة تنميتها ومساعدتهم على الاندماج مع المجتمع، كما نظم القصر إحتفالية بعنوان "معا نقدر نكمل" بالتعاون مع الاتحاد النوعي، شهدها د. وليد نادي مدير الخطط والبرامج بإدارة التمكين الثقافي بالهيئة، د. أحمد جسرها دكتور التخاطب والمحاضر بالقصر، د.عايدة خليفة، د. زاهية دغش من نادى الليونز، د. شيرين شريف من الأكاديمية البحرية، نائبة البرلمان نجوى خلف، ونخبة من المثقفين.

تضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة الرواد لعرائس الماريونت بقيادة الفنان هشام نصرت، تضمن مجموعة من الفقرات منها الأراجوز، الليلة الكبيرة، مسا التماسي، شجيع السيما، لجل النبي، تلى ذلك عرض استعراضي نوبي، وقامت أسرة الاتحاد النوعي بتكريم الشخصيات التي قامت بدور إيجابي لدعم ذوي الاحتياجات خلال هذا العام.

وفي مستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، كما أقامت مكتبة النزهة ورشة تصميم نموذج لفك الأسنان في إطار حملة التوعية بمخاطر التسوس، تدريب الفنانة سلمى الوقدي، هذا بالإضافة إلى ورشة تصميم رجل الثلج بالكانسون والفوم المضغوط، بمناسبة رأس السنة الميلادية للفنانة رانيا محمد.