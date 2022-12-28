الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعدام متهمين بقتل سائق وسرقة سيارته بالجيزة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا؛ لاتهامهما بقتل سائق وسرقة سيارته لمرورهم بضائقة مالية بالجيزة، ومعاقبة متهم ثالث بالسجن عامين، وآخرين بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحى عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.

كانت أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية أمر إحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بقتل المجنى عليه حسن حمدی محمود الجمال عمدا مع سبق الإصرار؛ للاستيلاء على السيارة قيادته بسبب ضائقة مالية.

محكمة جنايات الجيزة ب معاقبة سرقة قتل سائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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