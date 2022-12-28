الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

السيمفونى بقيادة إيطالية ومشاركة أرمينية احتفالاً بالعام الجديد في أوبرا القاهرة والإسكندرية

السيمفونى
السيمفونى

تستقبل دار الاوبرا المصرية العام الجديد بحفلين لاوركسترا القاهرة السيمفونى يقامان فى القاهرة والاسكندرية، بقيادة المايسترو الإيطالى جيوفانى بومبيو، ومشاركة السوبرانو الأرمينية تيهماينى شافير، مع كورال اكابيلا، بقيادة وتدريب مايا جيفينريا، وذلك فى الثامنة مساء السبت 31 ديسمبر على المسرح الكبير ويعاد مساء الاول من يناير على مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية".

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال العالمية التى تتنوع بين رقصات الفالس والبولكا والمارشات والاغانى اصبحت من علامات الاحتفال  بالعام  الميلادى الجديد فى مختلف دول العالم وكتبها عظماء المؤلفين منهم شتراوس ، دونيزيتى ، ليهار ، كالمان ، اوفنباخ وغيرهم .

جدير بالذكر ان الاوبرا تواصل احتفالاتها بالعام الجديد خلال شهر يناير بمجموعة من العروض المميزة لمختلف فرقها تقام على جميع مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

أوبرا القاهرة أوبرا الإسكندرية ابرز حفلات رأس السنة 2023 احتفالات دار الاوبرا المصرية أوركسترا القاهرة السيمفوني

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

الزيت بـ 30 والأرز بـ14.. قائمة أسعار التموين يناير 2023

منشور «الحق اتجوز قبل صدور القانون» يوقف مأذونًا شرعيًا عن العمل

الرئيس السيسى يوجه باستكمال الإجراءات لتمكين ذوى الهمم فى مشروعات الدولة

المتهم بقتل شاب في المقطم: «افتكرت أهله هيضربوني»

الرئيس السيسى يوجه الحكومة بدمج ذوى الهمم فى المشروعات القومية

إعدام متهمين بقتل سائق وسرقة سيارته بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»