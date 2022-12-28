السيمفونى بقيادة إيطالية ومشاركة أرمينية احتفالاً بالعام الجديد في أوبرا القاهرة والإسكندرية

تستقبل دار الاوبرا المصرية العام الجديد بحفلين لاوركسترا القاهرة السيمفونى يقامان فى القاهرة والاسكندرية، بقيادة المايسترو الإيطالى جيوفانى بومبيو، ومشاركة السوبرانو الأرمينية تيهماينى شافير، مع كورال اكابيلا، بقيادة وتدريب مايا جيفينريا، وذلك فى الثامنة مساء السبت 31 ديسمبر على المسرح الكبير ويعاد مساء الاول من يناير على مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية".

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال العالمية التى تتنوع بين رقصات الفالس والبولكا والمارشات والاغانى اصبحت من علامات الاحتفال بالعام الميلادى الجديد فى مختلف دول العالم وكتبها عظماء المؤلفين منهم شتراوس ، دونيزيتى ، ليهار ، كالمان ، اوفنباخ وغيرهم .

جدير بالذكر ان الاوبرا تواصل احتفالاتها بالعام الجديد خلال شهر يناير بمجموعة من العروض المميزة لمختلف فرقها تقام على جميع مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.