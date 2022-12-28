تأجيل محاكمة المتهم بقتل سروجى سيارات بورشة بالقليوبية

أجلت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، اليوم الأربعاء، محاكمة نجار مسلح متهم بقتل سروجى سيارات أثناء وجوده فى ورشته بمنطقة القلج بالخانكة، لجلسة يوم ٢٦ مارس، وإيداع المتهم فى مستشفى الأمراض العقلية.



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٠٦٦٤/٢٠٢٢ جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠٢٢ كلى شمال بنها أن المتهم "إبراهيم. م "، 21 سنة، نجار مسلح، لمحكمة الجنايات؛ لأنه قتل المجنى عليه محمد لطفى محمد رضوان، عمدًا مع سبق الإصرار.

وعقد العزم على قتله على إثر خلف نشب بينهما وقام الأهالي بفضه وانصرف المتهم متوعدًا المجني عليه بالثأر منه وسولت له نفسه قتله فأعدا سلاحا ناريا وتوجه إلى الورشة الخاصة بالمجنى علية حيث تأكد من تواجده فيها وقام باطلاق عدة رصاصات صوبة حتى لقى مصرعه وتم ضبط المتهم.