الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 31 طن مستلزمات دهانات بلاستيك مجهولة المصدر بالشرقية

الضبطية
الضبطية

ضبطت إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، مصنعًا لتعبئة دهانات ومعجون بلاستيك ببلبيس، وتم تحرير محضر جنحة رقم ٢٥٥٨١ جنح مركز شرطة بلبيس لحيازته ٣١ طن مستلزمات معجون ودهانات بلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 

وفي سياق متصل، كشفت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، قامت إدارة تموين فاقوس بحملات مشتركة من مجلس المدينة والصحة والطب البيطرى والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار برئاسة محمد فوزي مدير إدارة تموين فاقوس وعضوية مفتشي قسم الرقابة التموينية بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر جنح ضد 6 مخابز سياحية لإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر جنح ضد تاجر تمويني لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وتحرير 5 تقارير إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير تقريرين إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضرين جنح ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على عدد 6 كيلو لحوم بقري، وتحرير محضرين جنح ضد تجار تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

إتخاذ الإجراءات القانونية التموين والتجارة الداخلية الحملات التموينية والرقابية المفاجئة الاشتراطات الجهات المختصة التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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