الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يبحث بدء تعويض ملاك وقاطني عقارات شبرا الخيمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا بأعضاء اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ رقم 190 لسنة 2021 بشأن وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لصرف التعويضات الخاصة بعقار أحمد عرابي لعمل حصر القاطنين وتعويضهم لتعارض العقار مع أعمال التطوير التي تتم بشارع أحمد عرابي لتعديه على خط التنظيم والطريق العام، ومن المقرر إزالته لتوسعة الطريق ومحازاة خط التنظيم القانوني للشارع ككل.

وأكد المحافظ، أن العقار منشأ بشارع أحمد عرابي بغرب شبرا الخيمة بالمخالفة لقانون البناء 119 لسنة 2008 لتعديه على خط التنظيم، ولكن حرصت المحافظة على تعويض الملاك والمستأجرين تعويضا اجتماعيا مناسبا لعدم إلحاق الضرر بهم كجانب اجتماعي حيث كلف المحافظ اللجنة المشكلة بسرعة الانتهاء من حصر شاغلي العقار والبدء في تعويضهم فورا.

شارك الاجتماع اللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس علي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني ومديري مديرية المساحة والزراعة ورؤساء مدن قليوب وشبرا الخيمة والخانكة والخصوص وحي غرب شبرا الخيمة ومديري الشئون المالية والقانونية والحسابات والمكتب الفني.

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