الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل في حادث تصادم قطار بعربة كارو بقنا

إسعاف
إسعاف

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم قطار بعربة كارو أثناء  عبوره المزلقان بقرية الأشراف التابعة لدائرة مركز قنا، وجرى الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم قطار بعربة كارو في قرية الأشراف وأسفر عن مصرع سائق العربة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع “عبده إسماعيل محمد”، يبلغ من العمر 50 عامًا، إثر وقوع حادث تصادم قطار بعربة كارو في قرية الأشراف، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إسماعيل محمد الحادث الداخلية الرعاية الطبية اللازمة الرعاية الطبية العلاج والرعاية الطبية اللازمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

أب يقتل نجله ضربًا لتسببه فى ضياع مفتاح دراجة نارية بالقليوبية

الرئيس السيسى: «مبقاش عندى أمنية لنفسى.. كل همى مصر والمصريين»

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

شرطة البيئة تضبط 49 طن أعلاف حيوانية بالجيزة

ضبط 147 سلاحا ناريا في 24 ساعة

«كنت ببكى على مصر يا ابنى».. أصعب موقف مرّ على الرئيس السيسى فى القوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»