مصرع عامل في حادث تصادم قطار بعربة كارو بقنا

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم قطار بعربة كارو أثناء عبوره المزلقان بقرية الأشراف التابعة لدائرة مركز قنا، وجرى الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم قطار بعربة كارو في قرية الأشراف وأسفر عن مصرع سائق العربة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع “عبده إسماعيل محمد”، يبلغ من العمر 50 عامًا، إثر وقوع حادث تصادم قطار بعربة كارو في قرية الأشراف، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.