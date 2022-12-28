الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تنظم زيارة لطلاب مصريين بالخارج للقليوبية.. ويتبرعون بـ1.2 مليون جنيه

حياة كريمة تنظم زيارة
حياة كريمة تنظم زيارة لوفد من الطلاب المصريين بالخارج

نظمت مبادرة حياة كريمة الرئاسية زيارة لوفد من الطلاب المصريين بالخارج بمحافظة القليوبية، لاستعراض مشروعاتها الضخمة على الطلاب، ذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحافظة القليوبية.

شارك في زيارة الوفد كل من السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فيبي وصفي، مديرة "مدرسة فيلوباتير" في كندا، خالد العرفي، رئيس مدينة شبين القناطر، مصطفى السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ووفد من أبناء المصريين بالخارج من كندا.

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وحرص القائمين على مبادرة حياة كريمة الرئاسية على عرض فيلم تسجيلي للطلاب حول مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية، والذي استعرض تفاصيل كافة المشروعات بالمحافظة قبل وبعد التنفيذ، وذلك لحث الطلاب على أن يكونوا سفراء لبلدهم ونقل الصورة كاملة عن كل الإنجازات التي تمت بمصر، لتوفير حياة أفضل لكل أبنائها.

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وأعلنت فيبي وصفي، مديرة "مدرسة فيلوباتير" في كندا، عن جمع تبرعات من طلاب المدرسة وصلت لما يقرب من 1.2 مليون جنيها، لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في خطوة تعكس محبة الطلاب لوطنهم، مؤكدة على أنهم حتى في الزي المخصص للرحلة حرصوا على ارتداء ألوان علم مصر، مشيرة إلى أن مصر تستحق أن نشارك في نهضتها وتنميتها، وهذا أقل ما نعبر به عن امتناننا للوطن.

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وأشاد الطلاب المشاركون بما أنجزته مصر خلال فترة كورونا، في وقت أغلق العالم أبوابه، وهو ما شاهدوه بأنفسهم خلال الزيارة الحالية في الكثير من المناطق في أنحاء مصر، مؤكدين فخرهم بما تشهده مصر من بناء وتنمية في كل مكان، وأعرب الطلاب عن فخرهم أنهم شاركوا بجزء من التبرعات لصالح المبادرة الرئاسية خلال العام الماضي، مؤكدين أن هذه الجهود تستحق الدعم من المصريين بالخارج والداخل.

حياة كريمة تنظم زيارة لوفد من الطلاب المصريين بالخارج
حياة كريمة تنظم زيارة لوفد من الطلاب المصريين بالخارج
حياة كريمة تنظم زيارة لوفد من الطلاب المصريين بالخارج
حياة كريمة تنظم زيارة لوفد من الطلاب المصريين بالخارج
حياة كريمة تنظم زيارة لوفد من الطلاب المصريين بالخارج
حياة كريمة تنظم زيارة لوفد من الطلاب المصريين بالخارج
حياة كريمه زيارة لوفد من الطلاب المصريين بالخارج مبادرة حياة كريمة الرئاسية محافظة القليوبية مدرسة فيلوباتير وزارة الدولة للهجرة شئون المصريين بالخارج

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