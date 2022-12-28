«التعليم» تنهى إجراء المقابلات للمرشحين للمشاركة بامتحانات الدبلومات الفنية غدًا

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للمشاركة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية، تمهيداً لاختيار المرشحين للعمل بإعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023م، غدا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت موانع الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعيتها المختلفة (تجاري –زراعى- صناعي) للعام الدراسى 2022 /2023م.

ونصت الموانع التي تحول دون الترشح، على الآتي:

١. يجب ألا يكون لديه مانع من مواقع النشرة العامة رقم ١ بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۱ بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات.

أولاً:

الموانع العامة: يجب ألا يكون لديه مانع من الموانع الآتية:

١. الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم ١١٢ لسنة ١٩٩٧م

٢.الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجمالية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

٣. محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

ثانيا: الشروط الخاصة:

يشترط في المرشح توافر الشروط الآتية:

أ. الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة

ب. أن يكون شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين ومعلم أول أ على الأقل

ت. الحصول على تقدير ممتاز للخاضعين للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير كله للخاضعين للقانون رقم١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين السابقتين

ج. خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية رئيس قسم أو وكيل قسم وحجرة داخل اللجنة.

د. توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل

ثالثا: الموانع الخاصة، يجب أن ينص عليهم بهذه المادة ألا يكون لديهم أي مانع من المواقع الآتية:

١. أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام.

٢.أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، أي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب.

٣. أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

رابعا: موانع القرابة:

يجب ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل بها.

_ درجات القرابة:

الدرجة الأولى: (الأب- الأم- الأبناء- الزوج- الزوجة).

الدرجة الثانية :(الأخ- الأخت- الجد- الجدة- الأحفاد).

الدرجة الثالثة: (أبناء الأخ والأخت- العم- العمة- الخال- الخالة- أبناء الأحفاد).

الدرجة الرابعة: (أبناء أبناء الأخ والأخت- أبناء العم والعمة- أبناء الخال والخالة- أبناء أبناء الأحفاد).