تدشين مذبح ومعمودية وأيقونات في كنيسة العذراء بسوهاج

دشن الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، يشاركه الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده، كنيسة جديدة بمبنى الخدمات الملحق بكنيسة السيدة العذراء بالمنشاة.

وتم تدشين مذبح الكنيسة على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، ودُشنت كذلك معمودية الكنيسة وأيقوناتها، وأواني الخدمة.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وشعبها الذين امتلأت بهم أرجاء الكنيسة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العد التنازلي لاستعدادات احتفالات عيد الميلاد المجيد، في 7 يناير 2023، وكشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور» عن ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير 2023 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت المصادر الكنسية في تصريحاتها الخاصة، إلى أن قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه البابا يشهد مشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية والوزراء، موضحة أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تبدأ نهاية الشهر الجاري في توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد على الشخصيات العامة والنواب.

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن تفاصيل التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وقالت في بيان لها، لتغطية قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تغطية استقبالات البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير 2023، سيتم استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة.