الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تدشين مذبح ومعمودية وأيقونات في كنيسة العذراء بسوهاج

كنيسة
كنيسة

دشن الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، يشاركه الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده، كنيسة جديدة بمبنى الخدمات الملحق بكنيسة السيدة العذراء بالمنشاة.
وتم تدشين مذبح الكنيسة على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، ودُشنت كذلك معمودية الكنيسة وأيقوناتها، وأواني الخدمة.
وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وشعبها الذين امتلأت بهم أرجاء الكنيسة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العد التنازلي لاستعدادات احتفالات عيد الميلاد المجيد، في 7 يناير 2023، وكشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور» عن ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير 2023 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 ولفتت المصادر الكنسية في تصريحاتها الخاصة، إلى أن قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه البابا يشهد مشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية والوزراء، موضحة أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تبدأ نهاية الشهر الجاري في توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد على الشخصيات العامة والنواب. 

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.
وكانت  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن تفاصيل التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وقالت في بيان لها، لتغطية قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تغطية استقبالات البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير 2023، سيتم استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة.

احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس الثان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

قومي المرأة ببني سويف يستهدف 15 ألف في أول أيام «احميها من الختان»

سفير اليابان يستعرض جهود بلاده للتكامل مع الحكومة المصرية فى قطاع الطاقة

وزير الرى: نواجه تحديات كبيرة ونصيب الفرد نصف خط الفقر المائى العالمى

كيم كونج أون يحدد أهدافا جديدة لجيش كوريا الشمالية

«شباب ورياضة مطروح» تستقبل المشاركين في البرنامج الرئاسي «أهل مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟