وزير الرى: نواجه تحديات كبيرة ونصيب الفرد نصف خط الفقر المائى العالمى

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في اجتماع لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ.

وفى بداية الاجتماع، أعرب النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن ترحيبه بالوزير، مشيرًا إلى أهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين.

وأكد الدكتور هانى سويلم، على الاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة تجاه قضايا المياه، خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالي 50% فقط من احتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائي العالمي، مؤكدًا أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.

واستعرض الدكتور سويلم، مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تأهيل الترع، حيث تم نهو تأهيل ٦٤٧٠ كيلومترًا من الترع، والعمل على تأهيل ٣٧٧٦ كيلومترًا أخرى، وجار طرح وترسية ١٨٢٣ كيلومترًا بإجمالي ١٢٠٦٩ كيلومترًا، مؤكدًا أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية، وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري، وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.

وفيما يخص تأهيل المساقي، أشار الدكتور سويلم، إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل ١١٧ كيلومترًا من المساقي، ويجري العمل في ٢٣٦ كيلومترًا أخرى، وجارٍ طرح ١٦٤ كيلومترًا بإجمالي ٥١٦ كيلومترًا.