الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: نواجه تحديات كبيرة ونصيب الفرد نصف خط الفقر المائى العالمى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في اجتماع لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ.

وفى بداية الاجتماع، أعرب النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن ترحيبه بالوزير، مشيرًا إلى أهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين.

وأكد الدكتور هانى سويلم، على الاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة تجاه قضايا المياه، خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالي 50% فقط من احتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائي العالمي، مؤكدًا أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.

واستعرض الدكتور سويلم، مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تأهيل الترع، حيث تم نهو تأهيل ٦٤٧٠ كيلومترًا من الترع، والعمل على تأهيل ٣٧٧٦ كيلومترًا أخرى، وجار طرح وترسية ١٨٢٣ كيلومترًا بإجمالي ١٢٠٦٩ كيلومترًا، مؤكدًا أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية، وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري، وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.

وفيما يخص تأهيل المساقي، أشار الدكتور سويلم، إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل ١١٧ كيلومترًا من المساقي، ويجري العمل في ٢٣٦ كيلومترًا أخرى، وجارٍ طرح ١٦٤ كيلومترًا بإجمالي ٥١٦ كيلومترًا.

اجتماع لجنة الزراعة الدكتور هاني سويلم الدولة المصرية الري والموارد المائية الفقر المائى الشيوخ المياه في مصر النائب عبد السلام الجبلي هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

قومي المرأة ببني سويف يستهدف 15 ألف في أول أيام «احميها من الختان»

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

كيم كونج أون يحدد أهدافا جديدة لجيش كوريا الشمالية

سفير اليابان يستعرض جهود بلاده للتكامل مع الحكومة المصرية فى قطاع الطاقة

وزير الرى: نواجه تحديات كبيرة ونصيب الفرد نصف خط الفقر المائى العالمى

«شباب ورياضة مطروح» تستقبل المشاركين في البرنامج الرئاسي «أهل مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟