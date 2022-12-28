اليوم.. الأهلى يبحث استعادة الانتصارات على حساب سيراميكا

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو متصدر جدول الدوري برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك أقرب منافسيه، بعدما سقط الفريق في فخ التعادل السلبي أمام سموحة في الجولة الماضية.

ويطمح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، في العودة إلى الانتصارات أمام سيراميكا كليوباترا، لمواصلة التربع على صدارة ترتيب الدوري المصري.

فيما يدخل سيراميكا كليوباترا، بقيادة أحمد سامي، المدير الفني، اللقاء رافعًا شعار "الفوز أو التعادل"، بعدما تعثر في آخر مباراتين بالتعادل أمام الداخلية، ثم خسارة من الاتحاد السكندري، ويعمل للخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر تساعده في العودة إلى المربع الذهبي من جديد.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين، حذرهم من أن هناك عقوبات مغلظة إذا استمر الأداء بهذا الشكل الذي ظهروا عليه سواء أمام سموحة أو فاركو واستمرار نزيف النقاط.

وشدد المدير الفني، خلال جلسته مع اللاعبين، على أن الأخطاء الفردية المتكررة تسببت في وضع الفريق تحت ضغط سواء أمام المنافسين أو الجماهير الغاضبة من المستوي في الفترة الأخيرة.

وطالب كولر من اللاعبين العودة إلى اللعب باستمتاع والتركيز بالتعليمات الفنية من أجل استعادة ثقة الجمهور، وأيضًا مواصلة الانتصارات في ظل اللعب بدون ضغوط والتحرر من العصبية في المباريات.

من جهته، رفض مارسيل كولر، المدير الفني، إجراء أي تعديلات علي تشكيل الفريق الذي خاض مباراة سموحة الماضية من أجل الحفاظ علي ثبات التشكيل بعد الانتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي، وأمامه رباعي الدفاع علي معلول ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني، وفي وسط الملعب حمدي فتحي وعمرو السولية وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر وكريم فؤاد، وفي الهجوم محمد شريف.