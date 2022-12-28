«إقالة أى شخص لا يعتقد بتزوير الانتخابات».. مفاجأة جديدة فى خسارة ترامب

كشفت مجلة "بيبول" الأمريكية عن مفاجأة جديدة عن خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية لعام 2020، وقالت في تقرير لها: "في الأسابيع التي أعقبت خسارة ترامب انتخابات 2020، صاغت إدارته مذكرة تدعو إلى إقالة أي شخص لا يعتقد أنه تم تزوير الانتخابات".



وجاء ذلك ضمن تقرير جديد صادر عن لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في الكابيتول، وفقا لشهادة مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي كان شاهدا على تصرفات ترامب في الأيام الأخيرة من إدارته، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية.



وذكر سيبولوني في شهادته التي نشرتها اللجنة أن موظفي البيت الأبيض صاغوا مذكرة في ديسمبر 2020، بعد شهر من خسارة ترامب في الانتخابات، تطالب بإقالة "أي شخص يعتقد أنه انتخابات 2020 لم تشهد تزويا ضخما".



وجاءت مسودة المذكرة، التي لم يتم الإفراج عنها مطلقًا، بعد أسابيع من رفض وزير العدل الأمريكي في إدارة ترامب، بيل بار مزاعم ترامب التي لا أساس لها بشأن التزوير، عندما أعلن أنه لا يوجد دليل على تزوير إرادة الناخبين "يمكن أن يؤثر على نتيجة الانتخابات".



واستقال بار من منصبه بعد تأكيده عدم وجود تزوير، لكن ترامب استمر في الترويج لادعاءاته الكاذبة.



واستند عدد كبير ممن شاركوا في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 إلى مزاعم ترامب التي لا أساس لها والتحريضية بشأن خسارته في الانتخابات، خلال اجتماع النواب لفرز أصوات الهيئة الانتخابية التي تقر بفوز الرئيس جو بايدن.

