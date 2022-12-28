سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنوك مصر اليوم الأربعاء 28-12-2022

حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-12-2022 في بداية التعاملات الصباحية على استقراره أمام الجنيه المصري، وشهدت العملة الأمريكية طوال الأسابيع الماضية استقرارًا ملحوظًا في غالبية البنوك، وسجلت العملة الخضراء في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 24.67 جنيه للشراء، 24.74 للبيع.

وفي هذا التقرير تستعرض «الدستور» لقرائها حركة أسعار صرف النقد الأجنبي في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر اليوم الأربعاء 28-12-2022

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 28-12-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني اليوم الأربعاء 28-12-2022

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء 28-12-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 28-12-2022

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.72 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنوك مصر

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء 28-12-2022

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء 28-12-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.