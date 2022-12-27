الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

بسمة وهبة لمنتقدى شيخ الأزهر بعد تهنئته للمسيحيين: «سيدى وسيدكم وأنتم متنطعون»

بسمة وهبة
بسمة وهبة

دافعت الإعلامية بسمة وهبة، عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب تغريدة قام بنشرها هنأ فيها المسيحيين بأعياد الميلاد.

وقالت خلال حلقة برنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور": "آلاف التعليقات هاجمت شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، هل نتخيل أن مراهقين يقولون لشيخ الأزهر أنت درست إيه؟! فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الطيب لا يجب أن يسأل ماذا يعرف في الدين لأنه هنأ المسيحيين بأعيادهم، هذا السؤال يدل على أن السائل ليس موجودًا في الحياة". 

انتقاد محمد صلاح بسبب صورة شجرة الكريسماس

وأضافت: "البعض كان يقول عن محمد صلاح إنه صورة مشرفة للإسلام ثم هاجمه وكفره واعتبره عارًا على الإسلام، لأنه احتفل بصورة بجوار شجرة الكريسماس، أما الإمام الأكبر فقد هاجمه ناس يخطئون في القبلة، والبعض قالوا له اعرف دينك الأول، ولنا أن نتخيل ما يحدث، أنا في غاية الأسف بسبب حدوث كل هذه الأمور". 

وتابعت: "شيخ الأزهر سيدي وسيدكم وأنتم متنطعون، والمتنطع هو الذي يغالي في كل شيء ولا يرى صوابًا إلا رأيه، هذا نقول له يا نطع وأنا من موقعي أقول إنني لن أسمح بالتعدي على شيخ الأزهر، لأنه المتحدث الرسمي باسم الإسلام، التعدي عليه هو محاولة لإسقاط رمز يجله العالم كله، حيث يتم استقباله استقبال الرؤساء والأمراء والملوك".

بسمة وهبة شيخ الأزهر المسيحيين سيدي وسيدكم متنطعون محمد صلاح شجرة الكريسماس

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