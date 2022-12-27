الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الكلاب طاردتها.. مصرع طبيبة شابة فى حدائق الأهرام

ارشيفية
ارشيفية

لقيت طبيبة شابة مصرعها اليوم، في منطقة هضبة الأهرام، بعد إصابتها بأزمة قلبية نتيجة خوفها لمطاردة الكلاب الضالة لها. 

ضجت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالدعاء بالرحمة والمغفرة للطبيبة الشابة التي فارقت الحياة اليوم أثناء عودتها من عملها، حيث طاردها عدد كبير من الكلاب الضالة التي تملأ مدينة حدائق الأهرام، ما أدى لإصابتها بحالة من الرعب والفزع وحاولت الهرب منها فطاردتها وسقطت على الأرض حتى فارقت الحياة. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من المستشفى بوصول طبيبة شابة مصابة بأزمة قلبية وفارقت الحياة قبل إنقاذها، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء سير الطبيبة في الشارع فوجئت بهجوم عدد من الكلاب الضالة عليها، والإحاطة بها فحاولت الإفلات منها والجري في الشارع فطاردتها مسافة طويلة حتى انتابتها حالة رعب أدت لإصابتها بأزمة قلبية ووفاتها. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الكلاب طاردتها مصرع طبيبة شابة حدائق الأهرام هضبة الأهرام الكلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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