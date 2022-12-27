إلغاء قرابة 5 آلاف رحلة طيران أمريكية بسبب العاصفة الثلجية

ألغت شركة الطيران الأمريكية ساوث ويست، اليوم الثلاثاء، أكثر من 2500، أو 63٪، من رحلاتها المجدولة، بسبب موجة الصقيع التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية، وفقًا لموقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية .

يمثل ذلك أكثر من نصف ما يقرب من 4650 رحلة جوية تم إلغاؤها اليوم، من إجمالي باقي الشركات، وواصلت شركات الطيران أيضًا معاناتها من اضطرابات، حيث تصدرت شركة ساوث ويست الاضطرابات بأكثر من 500 رحلة جوية متأخرة.

وبعد ظهر يوم الاثنين، أظهر مجلس الإدارة في دالاس لاف فيلد، المحور الرئيسي لجنوب غرب الولايات المتحدة، أنه تم إلغاء كل رحلات الوصول، وفقًا للمراسلة كيلي لاكو.

في مطار ميدواي الدولي في شيكاغو - حيث ساوث ويست هي الناقل الرئيسي- كانت أوقات الانتظار بين الركاب مرتفعة، مما أدى إلى نفاد صبرهم ليلة الاثنين، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس شيكاغو .

شلل تام في نيويورك

فيما أعلنت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء، عن شلل تام بمدينة بوفالو في نيويورك بسبب تراكم الثلوج.

ولا يزال الآلاف دون كهرباء في منطقة بوفالو، حيث يوجد ما يصل إلى 49 بوصة من الثلج على الأرض، ولا يزال المزيد يتساقط، ومع استمرار العاصفة في بوفالو، خرج بعض السكان من منازلهم بحثًا عن الإمدادات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أربعة أيام من بدء تساقط الثلوج، ظلت منطقة بوفالو مشلولة، أمس الاثنين، بسبب عاصفة ثلجية مدمرة خلفت ما لا يقل عن 28 قتيلًا، وقال المسئولون إنها كانت أسوأ عاصفة شتوية منذ أكثر من 50 عامًا.