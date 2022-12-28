الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

5 أسباب تجعل من السفر هوايتك

أسباب تجعل من السفر
أسباب تجعل من السفر هوايتك

 

السفر كهواية هو للمغامرين الذين لديهم فضول طبيعي للذهاب إلى حيث لم يذهبوا من قبل ورؤية ما لم يروه من قبل، فلماذا يجب أن تهتم بهواية السفر؟

فيما يلي أسباب تجعل من السفر هوايتك.

انظر الأماكن التي طالما رغبت في رؤيتها
الآن يجب أن يكون لديك قائمة من الأماكن التي تريد أن تراها قبل أن تغادر الكوكب، إذا لم يكن كذلك، اصنع واحدة، لا تدع أي شيء يمنعك من رؤية ما هو هناك.

افتح عالمك
يمنحك السفر الفرصة لتجربة ثقافات أخرى، لديك ثقافة خاصة بك ربما لا تدرك أنها مختلفة تمامًا عن الأماكن الأخرى.

بمجرد أن تذهب إلى ولايات أخرى في الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى، يمكنك تجربة وتقدير الطريقة التي يعيش بها الآخرون، كم هو مثير للخروج من عالمك واستكشاف الآخرين.

تعلم لغة جديدة
يقولون أنه من الأسهل تعلم لغة أخرى في سن العاشرة لكن هذا لا يعني أنها مستحيلة.

يسعد معظم السكان الأصليين بمساعدتك على تعلم لغتهم ويقدرون حقيقة أنك تحاول.

السفر مع الآخرين
سيساعدك السفر على بناء علاقات من خلال تجارب جديدة، لا يهم إذا كان لديك رفيق سفر أم لا.

هناك الكثير من الجولات التي يمكنك الانضمام إليها وتكوين صداقات جديدة.


فرصة المغامرة
هذا هو الوقت في حياتك حيث يمكنك أن تكون مغامرًا، اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك وعِش، السفر يجعلك شجاعا.

هواية السفر مغامرة مبادرة المتحدة رعاية المواهب تعلم اللغات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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