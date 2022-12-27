السجن 6 سنوات لمزارعين بتهمة حيازة الحشيش والشابو بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة مزارعين، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في الحشيش والشابو بمركز دشنا، شمال قنا.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من العام الجارى، عندما تمكنت قوة أمنية من ضبط ناصر.ع.ا 56 عامًا، مزارع، و عادل.ف.ا 54 عامًا، مزارع، مقيمين بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، و بحوزتهما كمية من الحشيش والشابو.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، تهمة حياة مادتى الحشيش والشابو بقصد الاتجار وترويجها على العملاء.

أحيلت القضية برقم 12227 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، وقيدت برقم 2424 لسنة 2022 كلي قنا، لمحكمة الجنايات، التى عاقبت المتهمين بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.