تشكيل تشيلسي.. جيمس أساسيا وستيرلينج يقود الهجوم أمام بورنموث

أعلن جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورنموث مساء اليوم الثلاثاء في إطار لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وعاد ريس جيمس من الإصابة ليبدأ أساسيًا في تشكيل البلوز، بينما يقود الهجوم رحيم ستيرلينج ويجاوره كاي هافيرتز وبوليسيتش.

تشكيل تشيلسي.. جيمس أساسيًا وستيرلينج يقود الهجوم أمام بورنموث

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: جيمس، كوليبالي، سيلفا، كوكوريلا

خط الوسط: جورجينيو، زكريا، ماونت

خط الهجوم: ستيرلينج، هافيرتز، بوليسيتش

ليفربول يضم أولى صفقاته الشتوية

توصل نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى اتفاق لضم الهولندي الدولي كودي جاكبو من إيندهوفن الهولندي، حسب ما أعلنه إيندهوفن مساء أمس الإثنين.

وارتبط اسم جاكبو بالعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، من بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وذلك بعد أن تألق وأصبح أحد العناصر البارزة بفريق إيندهوفن الذي يدربه رود فان نيستلروي.

وسجل المهاجم الهولندي جاكبو تسعة أهداف وصنع 12 هدفًا خلال 14 مباراة بالدوري الهولندي هذا الموسم، وهي ثالث أعلى حصيلة من المساهمة في أهداف (21 هدفًا) خلال 14 مباراة بالدوري الهولندي منذ موسم 1999 - 2000.

وتفوق في ذلك على جاكبو كل من فان نيستلروي، الذي ساهم في تسجيل 27 هدفًا خلال 14 مباراة في موسم 1999 - 2000، ولويس سواريز الذي ساهم في تسجيل 25 هدفًا خلال 14 مباراة في موسم 2009 - 2010.

وبعد تألقه ضمن صفوف المنتخب الهولندي في كأس العالم 2022 التي أقيمت مؤخرًا في قطر، حيث سجل للمنتخب ثلاثة أهداف، بات جاكبو في طريقه للانضمام إلى ليفربول خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتم استدعاء جاكبو لأول مرة في 2020 بقائمة هولندا في يورو 2020 وشارك لأول مرة أمام مقدونيا الشمالية في لقاء الجولة الثالثة كبديل.