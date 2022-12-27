نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة «حالة» وموعد طرحها

تستعد المطربة نيفين رجب، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "حالة"، وذلك السبت المقبل تزامنًا مع احتفالات العام الجديد.

الأغنية من كلمات الشاعر حسين محرم، لحن مدين، توزيع يحيى يوسف.

وقالت نيفين لـ “الدستور”، إنها سعيدة بالعمل في مجال الغناء، لافتة إلى أنها تسعى لضخ أكبر عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة، بعدما نالت إشادات عديدة خلال الفترة الماضية.

وأشارت نيفين، إلى أن الأغنية الجديدة ستكون من ذي طبيعة غنائية مختلفة، تجمع بين الرومانسية والدراما، متمنية أن تنال إعجاب المتابعين لها.

وكانت نيفين قد أحيت مؤخرا، احتفالية عام الإبداع 2022 بفندق هيلتون الإسكندرية بالإضافة إلى تقديمها ديتو "كلنا إنسان" مع المطرب مجد القاسم في حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

وحمل دويتو "كلنا إنسان" نفس شعار الدورة السادسة من ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة والأغنية كلمات الشاعر عبدالله حسن ولحن شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل.