السيطرة على حريق مصفاة لاناز النفطية في الكوير

أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق مصفى الكوير.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل الرائد سركوت كارش لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم السيطرة على حريق مصفى الكوير دون تسجيل خسائر بشرية، مضيفاً إن "هنالك خسائر مادية فقط تضمنت 9 خزانات".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق بمصفاة لاناز النفطية على طريق أربيل في منطقة الكويرة بالعراق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية عراقية.

وبحسب قناة العربية الإخبارية، اندلع الحريق في مصفاة "لاناز" على طريق أربيل - كوير فيما ما زالت عمليات الإطفاء مستمرة.

وكانت أعلنت الحكومة العراقية، خلال الفترة الماضية، عن اندلاع حريق في أحد مصافي محافظة أربيل، وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل سركوت كارش.

وأضاف، أنَّ الحريق أدَّى إلى إلحاق خسائر مادية من دون تسجيل أيَّ إصابات بشرية، مشيراً إلى أنَّ فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق.

وفي وقت سابق، توعد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بملاحقة أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت، وأكد رئيس الحكومة العراقية أمس، على عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد.

وقال "السوداني" خلال زيارته هيئة النزاهة الاتحاديَّة إن الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أم في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه، حسب بيان للحكومة العراقية.

وجدد عزم الحكومة بتشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها المناطة بها على وفق قانونها، مضيفا الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد.