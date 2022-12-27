نصائح حول كيفية قضاء المزيد من الوقت الجيد مع شريكك

ترى شريكك كل يوم، إنه أول شخص تتحدث إليه في الصباح وآخر شخص تتمنى له ليلة سعيدة، لكن هل رؤية بعضنا البعض يومًا بعد يوم تساوي علاقة صحية؟ ليس بالضرورة.

بحسب موقع Lifehack قضاء وقت ممتع مع شريكك هو أفضل طريقة لضمان بقاء علاقتك صحية وقوية، وهذا يعني الذهاب إلى أبعد من الجلوس معًا أثناء مشاهدة Netflix أو الخروج لتناول العشاء في بعض الأحيان. أنت تستحق المزيد من علاقتك، وكذلك زوجتك.

إذن ماذا يعني وقت الجودة؟ يعني قضاء الوقت مع زوجتك دون مقاطعة وفرصة لكما للالتقاء والتحدث، والتواصل سوف يبني الألفة العاطفية والثقة.

ما هو الوقت الجيد للحب؟

الوقت الجيد هو لغة حب تدور حول إظهار الحب والعاطفة من خلال تخصيص الوقت لقضائه معًا. إذا كانت لغة حبك هي وقت ممتع، فلا يوجد شيء يصرخ "أنا أحبك"، مثل الاهتمام الكامل من أحبائك، ووفقًا لغاري تشابمان، مطور نظرية لغة الحب، فإن قضاء الوقت غير المنقطع مع شخص ما يعمق الاتصال.

الوقت الجيد يتعلق أيضًا بالتعبير الجسدي عن الحب، وليس الجنس بالضرورة (ولكن هذا رائع أيضًا)، ولكن من خلال الإمساك باليد والعناق والمداعبة والدغدغة، وتشير الدراسات إلى أن عروض العاطفة هذه ستزيد من رضا الشريك.

كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع شريكك

فيما يلي بعض العلامات من Gary Chapman التي توضح أن قضاء الوقت الجيد مهم بالنسبة لك. وهي لغة حبك الأساسية:

الشعور بالوحدة عندما لا يكون لديك متسع من الوقت مع من تحب

يعد قضاء الوقت مع شخص ما أكثر أهمية من الهدايا أو اللمس أو أعمال الخدمة

المواعيد المؤجلة والأنشطة الأخرى تزعجك

يتم إيقافك جنسيًا عندما لا تقضي وقتًا ممتعًا مع من تحب

تشعر أنك منفصل عندما لا تقضي وقتًا كافيًا معًا

تشعر بالأذى عندما تشعر أن شخصًا ما لا يستمع إليك

أنت تركز على عمل الجداول الزمنية

إذن كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع شريك حياتك؟ فيما يلي نصائح حول العلاقة لتحقيق أقصى استفادة من وقتك مع شريك حياتك.

1. حضور تجمع اجتماعي

اليوم، يعيش معظم الناس حياة مهنية مزدحمة وينسون كيف يقضون وقتًا ممتعًا مع أحبائهم، بينما لا يتعين عليك حضور جميع المناسبات الاجتماعية والتجمعات العائلية، يجب عليك تحديد وقت للاستمتاع باللحظات الاجتماعية معًا وتقدير أحبائك على حبهم وشخصيتهم.

2. جرب أشياء جديدة معًا

هل أردت يومًا أن تتعلم كيفية العزف على آلة موسيقية أو التحدث بلغة أخرى؟ ماذا عن القفز بالمظلات أو الرقص في القاعة؟

لماذا لا تشارك شريكك في الهوايات والاهتمامات؟

تؤدي تجربة الأنشطة الجديدة معًا إلى بناء علاقات صحية لأنها تشجع الأزواج على الاعتماد على بعضهم البعض للحصول على الدعم العاطفي والجسدي.

تعمل الهوايات المشتركة أيضًا على تعزيز الصداقة الزوجية، ووجدت مجلة دراسات السعادة أن الرضا الزوجي كان أعلى بمرتين للأزواج الذين ينظرون إلى بعضهم البعض كأفضل أصدقاء.

3. جدولة في وقت خالٍ من التكنولوجيا

يعد هاتفك طريقة رائعة للاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو والبقاء على اطلاع دائم مع الأصدقاء والعائلة، لكن هل هاتفك جيد لعلاقتك؟

العديد من الأزواج الهاتف يتجاهلون بعضهم البعض، وتشير الدراسات إلى أن استخدام الهاتف باستخدام الهاتف Phubbing يمكن أن يقلل من الرضا عن العلاقة ويزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.

4. دخول الصالة الرياضية كزوجين

إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها قضاء وقت ممتع معًا كزوجين هي أن تصبح شريكًا في التمرين، وتشير الدراسات إلى أن الأزواج يميلون أكثر إلى الالتزام بروتين التمارين إذا عملوا معًا. يعمل الأزواج أيضًا بجدية أكبر مما يفعلون بمفردهم.

وجدت إحدى الدراسات أن 95 في المائة من الأزواج الذين يمارسون الرياضة معًا حافظوا على فقدان الوزن مقارنة بـ 66 في المائة من العزاب الذين فعلوا ذلك.

انضم إلى صالة الألعاب الرياضية، أو مارس تمارين الأزواج في المنزل، أو جرب يوجا الأزواج، أو انطلق في مسارات المشي لمسافات طويلة ، أو احصل على دراجاتك، وبغض النظر عن الطريقة التي تختارها لممارسة الرياضة، يمكن لهذه الأنشطة الصحية أن تعزز علاقة صحية.

5. طهي وجبات الطعام معا

واحدة من أفضل نصائح العلاقة لقضاء وقت ممتع معًا عندما يكون لديكما جداول مزدحمة هي طهي وجبات الطعام معًا.

قم بتوابل الأشياء وحاول تحضير وجبة من أربعة أطباق أو طبق فرنسي فاخر معًا، وهذه ليست فقط طريقة ممتعة لقضاء وقتكما معًا، ولكنها أيضًا تعزز العمل الجماعي.

إذا سارت الأمور على ما يرام ، فستحصل على وجبة ليلية رومانسية في المنزل أعدتها بيديك، وإذا لم يكن الطعام بالطريقة التي كنت تأملها، فمن المؤكد أنك ستضحك وتخلق ذكريات جديدة معًا.

6. كن مهتمًا بما يقوله الشريك ويشعر به

تهدف جميع لغات الحب إلى مساعدة أحبائهم على التواصل من خلال وسائل مختلفة، ويأخذ الوقت الجيد شكل المحادثة والمناقشة في معظم الحالات، ولا ينبغي الخلط بين هذا وبين كلمات التأكيد أو التحقق من صحة اللغة، فالحضور هو المفتاح.

7. تجنب إلغاء الخطط

كما قلنا سابقًا، فإن الأشخاص الذين تكون لغتهم المحببة هي قضاء وقت ممتع يشعرون بالأذى بسبب الخطط المؤجلة أو الملغاة، هذا لأنهم يرون أن الوقت الجيد هو علامة على الحب، وعندما تقوم بإلغاء أو تأجيل قضاء الوقت معهم، فإنهم يشعرون وكأنك تحجب الحب.

8. احصل على طقوس يومية

يمكن أن يكون التمشية في المساء، أو تناول العشاء معًا، أو ممارسة هواية يستمتع بها كلاكما، مثل المشي لمسافات طويلة أو كتابة يوميات، حيث لابد من العثور على شيء يساعدك في قضاء الوقت معًا، حتى لو كان 15 دقيقة فقط. سوف تؤتي ثمارها على المدى الطويل.

9. جرب مشاهدة فيلم سويا

إذا كنت لا تحب الخروج في عطلة نهاية الأسبوع بسبب التفضيلات الشخصية أو لجدول زمني ضيق، فعليك تجربة فيلم تشاهدانه، واكتب كل الأفلام التي تحبها وابدأ في مشاهدتها، وسيساعد هذا في إنشاء محادثات وذكريات، وفي النهاية ، هذا هو الوقت الذي تقضيه معًا دون التحدث عن العمل.

10. كن حميميا

لا يمكننا التأكيد بشكل كافٍ على أن الوقت الجيد هو مفتاح النجاح والسعادة في العلاقات، فجانب آخر لا يمكن تجاهله هو التمتع بحياة جنسية رائعة.

في حين أن جميع الأيام ليست متساوية، لا تسمح لضغط العمل باستنزاف الحياة من علاقتك، وعدم الرضا يؤدي إلى الانفصال، وعندما تقوم بجدولة وقت ممتع، لا تنس حياتك الجنسية، حيث تعزز العلاقة الحميمة إطلاق هرمون الأوكسيتوسين المسؤول عن عدد لا يحصى من المشاعر الرائعة.

فوائد قضاء وقت ممتع معًا لا حصر لها. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساهم بها في علاقة صحية:

يحسن العلاقة الحميمة العاطفية والجسدية

يخفض معدلات الطلاق

يحسن التواصل

يقلل من الملل الزوجي

يحسن الصداقة

يعزز الصحة

يقلل من الإجهاد