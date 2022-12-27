استثمار في البترول.. سقوط عصابة لتوظيف الأموال حاولت غسل 100 مليون جنيه

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على ثلاثة أشخاص “لهم معلومات جنائية” لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وتبين من التحريات أن المتهمين امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (تأسيس شركات وأنشطة تجارية - شراء "وحدات سكنية – سيارات") إضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ورصدت التحريات حجم تعاملات المتهمين والتي تخطت الـ100 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.