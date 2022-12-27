الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يُهنئ الأقباط الكاثوليك في السويس بعيد الميلاد

وفد المصريين الأحرار
وفد المصريين الأحرار

توجه وفد من حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس إلى كنيسة العذراء اللاتينية للآباء الفرنسيسكان للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وبمتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

وترأس وفد الزيارة عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بمحافظة السويس وقدم التهنئة إلي الاب چوزيف وهيب والاب مايكل راعاة الكنيسة.

وقدم الوفد التهنئة لآباء الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر و قيادات الكنيسة اللاتينية، ونقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب إلى الآباء رعاة الكنيسة وشعبها بمناسبة رأس السنة وبمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.

وشارك الأمين العام للمحافظة وفد ضم كلا من الدكتور عادل الشرقاوى والدكتور عبد الهادى النجار الامناء المساعدين وسماح مهدى امينة المرأة.

وضم الوفد نرمين ابو العلا مساعد أمينة المرأة ورامى عبد الباسط أمين الشباب، ومايكل عادل مساعد مسؤول لجنة الإعلام ، وأستير كمال رئيس لجنة الطفولة ويحيى سعد مساعد أمين السويس.

الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر الدكتور عصام خليل الدكتورة هبة واصل بعيد الميلاد المجيد حزب المصريين الأحرار محافظة السويس

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