استغل وظيفته.. التحقيق مع موظف حكومى لجمعه ثروة بطرق غير مشروعة

تباشر النيابة العامة بالقليوبية، التحقيق مع موظف حكومي بتهمة تكوين ثروة بطرق غير مشروعة مستغلًا وظيفته الحكومية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم نظرا لاستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية، تمكن من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

وتبين أنه قام بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق "شراء العقارات والوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية"، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقدرت الأموال التى قام المذكور بجمعها من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ 2 مليون جنيه تقريبا.