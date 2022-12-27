عروض يومية لـ8 فرق .. تفاصيل مشاركات وزارة الثقافة في قمة المناخ «COP 27»

شاركت وزارة الثقافة ببرنامج إبداعي خلال قمة المُناخ، التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ، وذلك لإظهار وجه مصر الحضاري ودور القوة الناعمة المصرية، وتمثلت المشاركة في إقامة جناح خاص بالوزارة، ضم منتجات لمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وعددًا من المنتجات التراثية للمحافظات المصرية، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من ضيوف القمة.

عروض يومية لـ8 فرق

كما شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفعاليات فنية، تمثلت في عروض للفنون الشعبية يوميًا، بالممشى السياحي بخليج نعمة، بمسارح المنطقة الخضراء، السلام، الممشى السياحي الجديد، مسرح الإيقونة، مسرح السوق القديم.

وقدمت 8 فرق تابعة للهيئة تراث عدد من المحافظات المصرية وهي: الحرية بالإسكندرية، الشرقية، أسوان، بورسعيد، العريش، الإسماعيلية، سوهاج، فرقة التنورة للفنون التراثية، وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من السائحين وضيوف المؤتمر.

سمبوزيوم جديد

وأهدت الهيئة 11 تمثالًا من نتاج "سمبوزيوم الحديد" بمحافظتي مطروح وبورسعيد، لتزيين الحديقة المركزية بحي النور بمدينة شرم الشيخ، وعددًا من التماثيل من نتاج "الملتقى الأول لحديد الخردة"، الذي عُقد بمدينة مرسى مطروح، وإقامة معرض للحرف التراثية بخيمة المعروضات بخليج نعمة، تضمن منتجات الورش الفنية بمجالات الديكوباج، الحلي، النحت على الصدف، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وملتقيات شباب "أهل مصر" من أبناء المناطق الحدودية.

فعاليات لوزارة الثقافة

كما نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة، 81 نشاطًا تنوعت بين "محاضرات، ندوات، ورش، احتفالات، صالونات، مناقشات كُتب حول عدة موضوعات للتوعية بموضوع المؤتمر.

وأقام المركز القومي لثقافة الطفل العديد من الفعاليات، خلال القمة منها، "معرض تشكيلي تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، معرض مشغولات يدوية، ورش رسم وتلوين، ورش غعادة تدوير، ورش حكي " اتحضر للأخضر"، "حكايات لونها أخضر"، المسرحية التفاعلية "عسل ونار"، وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، حيث تم رسم أكبر جدارية عن المُناخ بطول 30 متراً، رسمها أطفال مصر كرسالة للعالم للحفاظ على المُناخ شارك فيها أكثر من 100 طفلز

وعرض المركز القومي للترجمة 25 عنوانًا عن موضوع المُناخ، كما قدم المركز بثًا عبر صفحته على "الفيسبوك" لندوات تضمن قضايا المناخ ودور الأدب والفن والمسرح في التوعية بقضايا المناخ والطاقة المتجددة.