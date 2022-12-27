تبكير عقد معارض «أهلًا رمضان».. خطوات جديدة من الحكومة لضبط الأسعار «إنفوجراف»

ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن توفير السلع والمنتجات بوفرة للمواطنين، وبالأسعار المناسبة، وذلك وفق توجيهات الدولة.

وأكد وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام جميع الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات، وإتاحتها بأسعار تتناسب مع قيمتها الحقيقية دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري.

خطوات جديدة من الحكومة لضبط الأسعار

وكشف أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتبكير عقد معارض "أهلًا رمضان" لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كل المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، ما يتطلب التنسيق مع المحافظات لإعداد المعارض، من أجل توفير المساحات المناسبة في كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين وإعفائها من كل الرسوم.

ومن المقرر أن تتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين في كافة المحافظات.

وشدد وزير التجارة والصناعة على وعى التجار بالالتزام بالإعلان عن أسعار كل السلع باعتباره حقًا أصيلًا للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.