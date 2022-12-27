محافظ قنا يتفقد القافلة الطبية بقرية القلمينا

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بمقر الوحدة الصحية بقرية القلمينا بمركز الوقف على مدار 4 أيام ، من ٢٦ إلى ٢٩ ديسمبر الجاري، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان بالتعاون بين مديرية الصحة بقنا وجمعية «أنا مصري للتدريب والتنمية» وأساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة وفضيلة الشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، وعزت السيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا أعمال توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتقديم العلاج في العديد من التخصصات (باطنة - رمد - أنف وأذن - صدر - أطفال - عظام - جلدية - مخ وأعصاب - نساء - قلب) تحت إشراف أساتذة طب متخصصين من جامعة عين شمس ومديرية الصحة بقنا.

وقال محافظ قنا إن القافلة تضم لأول مرة عيادة للكشف على الأطفال ذوي الإعاقة بديوان مديرية الصحة سوف تعمل على استقبال الحالات من مركز الوقف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من العمليات الجراحية بالمجان.

وأضاف أن القافلة تشمل توزيع عدد من البطاطين للأسر الأولى بالرعاية لحمايتهم من برد الشتاء.

كما قدم محافظ قنا الشكر للجهات المشاركة في تنظيم القافلة لحرصهم على تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الطبية للقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.