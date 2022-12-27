الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى: المساعدات المقدمة لأوكرانيا تفوق حجم الإنفاق الحكومي لـ40 ولاية

مساعدات امريكية لاوكرانيا
مساعدات امريكية لاوكرانيا

ذكر معهد كوينسي الأمريكى للأبحاث، أنه خلال الأشهر الـ12 الماضية، منحت الحكومة الأمريكية أموال دافعي الضرائب إلى أوكرانيا، أكثر مما منحت لـ40 ولاية أمريكية.

وأوضح المعهد الأمريكي فى تقرير له، أن المساعدة المقدمة لأوكرانيا، تجاوزت نفقات الحكومة الأمريكية وحتى الميزانيات العسكرية الكاملة لدول أخرى.

وأضاف المعهد الامريكى أن إقرار قانون الإنفاق الشامل البالغ 1.7 تريليون دولار، يمنح أوكرانيا 45 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية، مما يجعل مجموع تلك المساعدات 113 مليار دولار حتى الآن.

وأضاف التقرير أن قيمة هذه المساعدات تجاوزت الميزانية العسكرية السنوية لكل دولة في العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين، كما أنها تجاوزت قيمة المساعدات الأمريكية المقدمة لأي دولة خلال عام واحد منذ حرب فيتنام، كما أنها فاقت الميزانية العسكرية لروسيا لعام 2023 والتي تبلغ 84 مليار دولار، وفاقت قيمتها قيمة المساعدات الأمريكية المقدمة للمجتمعات المتضررة من الجفاف والأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات والكوارث الطبيعية.

وأوضح المعهد أن قيمة هذه المساعدات تتطابق تقريبا مع الإنفاق الأساسي المشترك لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي مجتمعتين، وهو ما يقرب من 118 مليار دولار، سيتم إنفاقها على الرعاية الطبية لجميع قدامى المحاربين الأمريكيين، لافتا إلى أنه إذا كانت أوكرانيا ولاية أمريكية، فستحتل المرتبة 11 من حيث حجم التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه.

وتابع تقرير المعهد الأمريكى "لقد حان الوقت لأن يجري الأمريكيون محادثة حقيقية حول المبلغ الذي يجب أن يدفعه دافعو الضرائب الأمريكيون مقابل هذا الدعم".

الرئيس الأوكرانى: زيارتى إلى الولايات المتحدة «نادرة ومعيار مهم للغاية»

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زيارته إلى الولايات المتحدة مؤخراً بأنها "نادرة ومعيار مهم للغاية".

وأضاف زيلينسكي- في تصريحات خلال مؤتمر سفراء أوكرانيا في كييف نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن هذه الزيارة لواشنطن كانت "معيارا مُحدِدا، وليس لدي فرصة للقيام بزيارات خارجية، لأنه لا يوجد وقت".

معهد كوينسي الأمريكى أوكرانيا الحكومة الأمريكية الميزانيات العسكرية المساعدات العسكرية

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وائل لطفي

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تقرير أمريكى: المساعدات المقدمة لأوكرانيا تفوق حجم الإنفاق الحكومي لـ40 ولاية

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