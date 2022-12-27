الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| تجديد إيقاف كهربا.. و«الموسيقيين» تستدعى نجل شعبان عبدالرحيم

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، محرك البحث الإلكتروني «جوجل» خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

تجديد إيقاف كهربا 6 أشهر رسميًا

محمود كهربا

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري أن الجبلاية تلقت إخطارًا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بتجديد إيقاف محمود كهربا لاعب وسط الأهلي لمدة 6 أشهر، لحين تسديد الغرامة المالية التي وقعها فيفا.

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«الموسيقيين» تستدعى نجل شعبان عبدالرحيم.. والسبب «صاحب واقعة الكشرى»

مصطفى كامل

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، اليوم الثلاثاء، استدعاء نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، بسبب التصرفات التي بدرت منه مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

الذهب

يتابع الكثير من المواطنين تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 عبر المنصات الإلكترونية حيث تراجعت أسعار المعدن النفيس في محلات الصاغة بنحو 50 جنيه في معاملات أمس الاثنين.

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هل ستتعرض مصر للمرتفع «السيبيري»؟

المرتفع السيبيري

مع بداية حلول فصل الشتاء، يتوقع خبراء الأرصاد أن تصبح مصر على موعد مع ظاهرة كونية جديدة، تعد هي أضخم كتلة برودة تضربها تلك هي ما تعرف باسم المرتفع «السيبيري»، وهو ذلك المرتفع المتسبب في وصول بلدان إلى درجات حرارة تصل إلى – 50 درجة مئوية.

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«رقص على الطاولة».. شيرين عبدالوهاب تُثير الجدل في أحدث ظهور مع حسام حبيب (فيديو)

شيرين عبدالوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الجدل من جديد، في أحدث ظهور لها رفقة زوجها الفنان حسام حبيب، بأحد الأماكن العامة في لبنان.

وظهرت شيرين عبدالوهاب بوزن زائد، وهي تداعب زوجها الفنان حسام حبيب محاولة تقبيله بطريقة كوميدية.

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شعبان عبدالرحيم محمود كهربا الاهلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الذهب سعر الذهب السيبيرى شيرين عبدالوهاب

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وائل لطفي

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