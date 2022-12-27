الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

الذهب
الذهب

يتابع الكثير من المواطنين تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 عبر المنصات الإلكترونية حيث تراجعت أسعار المعدن النفيس في محلات الصاغة بنحو 50 جنيه في معاملات أمس الاثنين، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 1560 جنيه وسط مزاعم بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة فيما استقرت الأوقية عند مستوى 1798 دولار.

تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

استقرار أسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية بالتزامن مع تراجعه في مصر خلال الأسبوع الماضي بما يعادل 170 جنيه للجرام الواحد بما يعادل 7.9 %، وذلك بفعل قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 3 % بما يعادل 300 نقطة للحد من معدلات التضخم المتزايد حيث من المتوقع زيادة التراجع حتى الوصول إلى أسعار عادلة للذهب.

ويتم حساب قيمة قطعة الذهب من خلال إجمالي الجرامات * سعر العيار + قيمة المصنعية ورسوم الدمغة حيث يستعرض موقع الدستور الإلكتروني تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 وهي كما يلي:-

سعر جرام الذهب عيار من عيار 24 في محلات الصاغة

  • البيع 1782.75 جنيه.
  • الشراء 1748.5 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 17.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار من عيار 22 في محلات الصاغة

  • البيع 1634.25 جنيه.
  • الشراء 1602.75 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 15.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار من عيار 21 في محلات الصاغة

  • البيع 1560 جنيه.
  • الشراء 1530 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 15 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار من عيار 18 في محلات الصاغة

  • البيع 1337.25 جنيه.
  • الشراء 1311.5 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 12.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار من عيار 14 في محلات الصاغة

  • البيع 1040 جنيه.
  • الشراء 1020 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار من عيار 12 في محلات الصاغة

  • البيع 891.5 جنيه.
  • الشراء 874.25 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار من عيار 9 في محلات الصاغة

  • البيع 668.5 جنيه.
  • الشراء 655.75 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 6.5 نقطة.
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أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 27-12-2022

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المعدن الأصفر يواصل الانهيار.. سعر الذهب اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

  • البيع 12480 جنيه.
  • الشراء 13665 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 120 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

  • البيع 1807$.
  • الشراء 1806$.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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