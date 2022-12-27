الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: بنك ناصر يقدم إعانات ومساعدات نقدية بـ57 مليون جنيه للفئات الأكثر احتياجًا

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر إنه خلال العام المالي 2021/ 2022، تم تقديم حزمة من الإعانات والمساعدات النقدية والعينية التي بلغت قيمتها 57 مليون جنيه تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات لخدمة المرضي بالمجان، ودعم ذوي الإعاقة وتحويلهم إلى عناصر منتجة من خلال المساهمة الجزئية لتكلفة الأجهزة التعويضية والطبية، والدراجات البخارية والكراسي المتحركة، مشيرة إلى أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الإعاقة في جميع سياساته، حيث ساهم البنك بإجمالي 2 مليون جنيه في شراء دراجات وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وتقديم خدمات تأهيلية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات، أمس الثلاثاء، أن البنك يحتل مكانة وأهمية بالغة تتعلق بتنمية وتطوير الدور الاجتماعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتضافر جهود المؤسسات المصرفية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وذلك طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية في تعبئة كافة الطاقات والموارد في هذه المرحلة من متطلبات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبناء الوطن من الداخل، حيث قام البنك بالمساهمة في دفع مصاريف الطلبة المتميزين وغير القادرين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بقيمة مليون و500 ألف جنيه.

وأكدت القباج أن البنك يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمل المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطوات كبيرة في طريق مساهماته الدائمة على كل المستويات، خاصة الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات، وقد تمت المساهمة في دعم عدة مستشفيات بالأجهزة الطبية مثل مستشفى قصر العيني، ومركز خدمة مرضى ألزهايمر "الباقيات الصالحات"، وغيرها من المستشفيات بإجمالي مبلغ 40.8 مليون جنيه، بما يشمل إجراء عمليات جراحية كبري، وشراء أدوية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت أنه حرصا من البنك على دعم صعيد مصر وأهمية الاستثمار في البشر في الوجه القبلي، فقد تم تجهيز مركز حضانات للأطفال المبتسرين بقنا لعدد 40 حضانة وأيضا تجهيز وحدة غسيل كلوي في قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص محافظة قنا، كما تم دعم مستشفى نصر النوبة المركزي، ودعم مستشفى المبرة بأسيوط، ودعم جمعية لؤلؤة الجنوب للمرأة والتنمية، كما تم دعم المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد بمحافظة الأقصر بالأجهزة والمستلزمات الطبية ومنها 13 سرير إقامة و13 كرسي مريض متحرك للأطفال، وجهاز لفحص العين وشامل جهاز قياس ضغط العين.

الأجهزة التعويض الاجهزة الطبية الاجتماعي والاقتصادي التضامن الاجتماعي الدور الاجتماعي

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