الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة وإيقاف 7 حالات تعد على أملاك الدولة ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة وإيقاف تعديات
إزالة وإيقاف تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

نظمتالوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا عدة حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، حفاظا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار قام برصد وإزالة ٣ حالات تعدي لبناء بدون ترخيص بمساحة ٤ قراريط، مضيفا أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقرى برصد كافة التعديات ومخالفات البناء وإزالتها في المهد. 

وأضاف سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أنه في إطار المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قامت الوحده المحلية لمركز مطاي بتنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على املاك الرى والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم بالتعاون مع اداره التنظيم وإدارة الإزالات بمجلس قروي أبو عزيز بإشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز تنفيض إزالة في نطاق قرية أبوشحاتة.

وأوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت المجهودات المبذولة في حملات إزالة التعديات وتمكنت الوحدة المحلية بقرية صندفا من إيقاف حالة تعدي بالبناء فى المهد بالقرية، وكذلك تم إيقاف حالتين بالوحدة المحلية ببني صامت، وتم فك الشدة الخشبية الخاصة بسقف الدور الأرضي بقرية بني صامت وأخرى بقرية الناصرية منطقة الدوار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

 

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المنيا إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص مراكز مطاي وبني مزار والمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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