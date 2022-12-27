السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسيدة في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بمركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بعصا شوم مما أحدث لها عاهة مستديمة فى المرفق الأيسر بنسبة 15% بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.