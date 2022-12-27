المشدد 10 سنوات لعاطل سرق سائقًا بالإكراه فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بسرقة بالإكراه مواطن في القضية المقيدة، برقم 26923 لسنة 2021 جنايات العامرية أول.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبدالنبي العيسوي، والمستشار أحمد فاروق محمد، والمستشار مصطفى قايد الحميلي.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من والد المجني عليه بقيام المتهم بسرقة نجله تحت تهديد السلاح.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه عقب استقلال المجني عليه دراجته البخارية توك توك طلب منه المتهم عاطل توصيله إلى منطقة الوكالة بدائرة القسم وبالوصول إلى المكان المحدد أشهر المتهم سلاحا أبيض (مطوة) واضعاً إياها على رقبته مهددًا إياه بالاعتداء بالضرب بأن وجه إليه ضربات باليد استقرت في الوجه وقام بدفعه أرضاً خارج التوك توك وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة التوك توك كرها عنه.