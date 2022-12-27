الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع حملات مراقبة الأسواق بقرى طنطا والمحلة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملة التفتيشية التي قام بها مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، لضبط ومراقبة الأسعار والسلع الأساسية بالمحلات التجارية بقرى (سبرباي، محله روح، شبشير الحصة، الرجدية، محله منوف، شوبر، ميت حبيش البحرية، دفرة ومحلة مرحوم) حيث تم  التنبيه على أصحاب المحلات التجارية والأسواق بإعلان الأسعار على المنتجات المعروضة.

كما تابع المحافظ مرور رؤساء الوحدات القروية والإعلان بمكبرات الصوت بقرى ( نواج، دمشيت، فيشا سليم، الكرسة، شوني، صناديد والعزب التوابع.

وفي ذات السياق تابع رحمي الحملة الليلية التي قامت بها لجنة ضبط الأسعار بمركز ومدينة المحلة تحت إشراف اللواء وجدي الجروانى رئيس المدينة، وشملت قرى الهياتم، بلقينا وصفط تراب، واستهدفت المرور على المحلات التجارية لضبط الأسعار والتأكيد على تواجد لوحات الإعلان عن الأسعار بالمحلات التجارية المختلفة، بالإضافة إلى فتح المخازن الخاصة بالمحلات لضمان عدم احتكار السلع وحماية للمستهلك من الغش التجاري وفحص تاريخ صلاحية السلع

كما تابع محافظ الغربية قيام جميع رؤساء الوحدات المحلية بمركز المحلة بمشاركة لجان ضبط الأسعار بالوحدات المحلية، حيث تم المرور على الأسواق والمحلات والتأكد من التزام التجار بالأسعار وتوافر جميع السلع كما تم خلال الجولة التأكد من التزام الورش بمواعيد الغلق الواردة الغلق في قرار اللواء وزير التنمية المحلية.

وكان محافظ الغربية، قد قام بجولة تفقدية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق بحي أول المحلة وحي ثاني المحلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

وخلال الجولة أكد رحمي على ضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، كما أطمئن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية، مشدد على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر  والمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة.

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أصحاب المحلات التجارية الأسعار على المنتجات الرقابة على السلع السلع الغذائية اللواء وزير التنمية المحلية الوحدات المحلية توافر كافة السلع الغذائية توافر السلع الغذائية علي المحلات التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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