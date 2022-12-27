الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمين الفتوى بالإفتاء: الحياة الأسرية جزء مهم من مهارات الحياة (فيديو)

الدكتور خالد عمران،
الدكتور خالد عمران،

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحياة الأسرية جزء مهم من مهارات الحياة، وهو أرقى علاقة جعلها الله بين اثنين، والمقصود بها ميثاق الزواج الذي جعله الله سبحانه وتعالى ميثاقًا غليظًا.

وأضاف عمران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الله جعل هذا الميثاق له مؤهلات لتدخل المودة والرحمة التي أمرنا بها، مستشهدًا بقول الله تعالى: "أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن المودة والرحمة الذي تكلم عنهم القرآن الكريم لن يكون إلا بعد أن يتأهل الإنسان من أخلاق وتفهم طبيعة الشريك الآخر والواجبات التي فوق عنقه، واكتساب المهارات التي تؤهله لذلك من خلال تدبير ميزانية أسرة وغيرها.

كتاب "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة"

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن كتاب "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة" هو عصارة تجربة تقدمها دار الإفتاء لتستثمر ويبنى عليها، من خلال العمل في مجال الإفتاء الذي يمثل 62% من فتاوى الأسرة.

أمين الفتوى بالافتاء الحياة الأسرية جزء مهم مهارات الحياة مهاراتهم الحياتية مهارات

مواد متعلقة

مراسلة «إكسترا نيوز»: مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد الجلسة الأخيرة والختامية (فيديو)

«الزراعة»: مهتمون بتوفير منافذ لبيع منتجات المزارعين (فيديو)

استشارى: العاصفة الثلجية تواصل اجتياح مناطق واسعة من كندا وأمريكا (فيديو)

أحمد أبواليزيد: يجب على المزارع فتح مجارى سير المياه حال عدم توافر مصارف جيدة (فيديو)

زكى القاضى: الدولة لم تتراجع خطوة فى مشروع «حياة كريمة» (فيديو)

المركز الأوكرانى للحوار: بلادنا فقدت 40% من أراضيها بسبب حرب روسيا (فيديو)

ناقد رياضي لـ«القاهرة الإخبارية»: بايرن ميونخ يعاني من كثرة الإصابات

باحثة تكشف تأثير قرار إلغاء احتجاز مُنفذ حادث باريس لأسباب صحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

بمناسبة رأس السنة المالية.. تعطيل العمل بالبنوك والبورصة 1 يناير

تحقيقات تفحم طفلتين في حريق بشبرا: «أبوهم وأمهم مش فى البيت»

المعهد المصرفي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة «Talogy»

تعرّف على حركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة

محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات حي اللوتس بالعقاد

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قادة المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بالعمل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس

الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة