أمين الفتوى بالإفتاء: الحياة الأسرية جزء مهم من مهارات الحياة (فيديو)

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحياة الأسرية جزء مهم من مهارات الحياة، وهو أرقى علاقة جعلها الله بين اثنين، والمقصود بها ميثاق الزواج الذي جعله الله سبحانه وتعالى ميثاقًا غليظًا.

وأضاف عمران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الله جعل هذا الميثاق له مؤهلات لتدخل المودة والرحمة التي أمرنا بها، مستشهدًا بقول الله تعالى: "أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن المودة والرحمة الذي تكلم عنهم القرآن الكريم لن يكون إلا بعد أن يتأهل الإنسان من أخلاق وتفهم طبيعة الشريك الآخر والواجبات التي فوق عنقه، واكتساب المهارات التي تؤهله لذلك من خلال تدبير ميزانية أسرة وغيرها.

كتاب "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة"

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن كتاب "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة" هو عصارة تجربة تقدمها دار الإفتاء لتستثمر ويبنى عليها، من خلال العمل في مجال الإفتاء الذي يمثل 62% من فتاوى الأسرة.