مصرع ربة منزل وإصابة 2 فى انهيار منزل بسوهاج

انهار منزل بناحية قرية العرابة الشرقية دائرة مركز سوهاج، أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة أخرى وطفلة بإصابات متفرقة بالجسم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث انهيار لأحد المنازل بدائرة مركز سوهاج ووجود 3 مصابات، توفيت إحداهن أثناء محاولة إسعافها باستقبال المستشفى الجامعى بسوهاج.

كشفت التحريات والمعاينة الأولية حدوث انهيار منزل بناحية قرية العرابة الشرقية دائرة مركز شرطة سوهاج نتج عن الحادث إصابة ربة منزل باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وتوفيت باستقبال المستشفى، وإصابة طفلة ، بجرح رضى بالرأس تم نقل المصابة الأولى إلى مستشفى سوهاج التعليمى والمصابة الثانية والثالثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى.