تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار اجزاء من عقار قديم بكوم الدكه بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار اجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغا بسقوط أجزاء من عقار خالي من السكان، دون وجود إصابات بين المواطنين بشارع الشيخ سيد درويش دائرة القسم، علي الفور انتقل ضباط قسم شرطة العطارين إلي محل الواقعة والأجهزة التنفيذية لحي وسط الاسكندرية.

وبالمعاينة والفحص تبين ان العقار مكون من 3 طوابق بناء قديم خالي من السكان وسقوط أجزاء من عقار قديم خالي من السكان، وتلك الأجزاء المنهارة سقطت من داخل العقار رقم 15 دون وجود إصابات بين المواطنين، وتم عرض العقار محل الواقعة، علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية حي وسط ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة انهيار أجزاء من عقار قديم خالي من السكان، مكون من 3 طوابق بحي الجمرك دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقي اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من الاهالي بانهيار أجزاء من العقار رقم 30 شارع جودة.

علي الفور انتقل مأمور قسم وضباط شرطة الجمرك والحماية المدنية ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، حوائط حاملة وأسقف خشبية، خالي من السكان، مكون من أرضي وطابقين، وسقوط سقف الدور الثاني على الأول، دون إصابات.

كما تم وضع حواجز حول العقار وإزالة الأجزاء الخطرة المعلقة، حفاظا على حياة المارة والمواطنين، تم تحرير المحضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، واخطرت النيابة التحقيقات.