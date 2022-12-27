الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيلون ماسك: 100 محطة للاتصال بالإنترنت عبر «ستارلينك» تعمل في إيران حاليًا

ماسك
ماسك

أعلن رئيس شركة "سبايس إكس" إيلون ماسك، الإثنين، أنّ ما يقرب من 100 محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمّنة عبر شبكة "ستارلينك" للأقمار الاصطناعية تعمل في إيران حالياً.

وكان الملياردير وعد في سبتمبر بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الاصطناعية في إيران حيث تفرض السلطات قيوداً متزايدة على الوصول إلى الإنترنت.

وقال في تغريدة على "تويتر" الإثنين:"نقترب من 100 محطة ستارلينك نشطة في إيران"، وفق فرانس برس.

ولدى ستارلينك حالياً أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكّان المناطق الواقعة أسفلها.

وللتمكّن من الاتّصال بهذه الأقمار الاصطناعية يتعيّن وجود محطات استقبال أرضية توزّع كلّ منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه "راوتر".

وفي أعقاب دخول روسيا أوكرانيا وانقطاع خدمة الإنترنت الأرضي في مناطق أوكرانية كثيرة بسبب القصف، أرسلت "سبايس إكس" إلى أوكرانيا عشرات آلاف محطّات الاستقبال الأرضية ممّا أتاح للأوكرانيين الاستمرار في الحصول على خدمة الإنترنت.

وفي أوكرانيا حالياً حوالى 25 ألف محطة استقبال أرضية في جميع أنحاء البلاد. 

وأتت تغريدة ماسك، المالك الجديد لتويتر، ردّاً على مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي مستخدم قال إنّه التُقط في "شوارع إيران" حيث توجد الآن "حرية أكبر للنساء في اختيار ما إذا كنّ يرد تغطية شعرهنّ أم لا".

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وأكّدت السلطات مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر من قوات الأمن. 

كما تمّ توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي تخلّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".

​إيلون ماسك سبايس إكس أقمار صناعية انترنت إيران محطة استقبال

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