الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

200 ألف بريطانى يرفضون سداد رسوم مشاهدة «بى بى سى»

بى بى سى
بى بى سى

طالبت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) كبار السن ممن يبلغون 75 عاماً فأكثر بضرورة دفع رسوم مشاهدة التليفزيون في بريطانيا التي تصل سنوياً إلى 159 جنيهاً استرلينياً، بعد إلغاء الاعفاءات بسبب السن.

 

ونقلت صحيفة "اكسبريس" البريطانية عن المخرج البريطاني دينيس ريد، إن "بي بي سي" تتجاهل دعوات الحكومة لها لاتخاذ خطوات لدعم الناس أثناء أزمة غلاء المعيشة وذلك بمطالبتهم بدفع هذه الأموال.

 

وجردت (بي بي سي) المشاهدين الأكبر سناً من حق المشاهدة مجانًا قبل عامين، لكن أكثر من 200 ألف مواطن ما يزالون يقاومون مطالبات الدفع.

 

ويُعد ترخيص البث التلفزيوني دفعة مطلوبة لاستقبال البث التلفزيوني، أو امتلاك جهاز تلفزيون حيث يتم تمويل بعض عمليات البث بالكامل أو جزئيًا من خلال رسوم الترخيص المدفوعة.

 

وأبلغ كبار السن عن تلقيهم خطابات تهددهم بغرامات تصل إلى ألف جنيه استرليني بسبب عدم دفعهم الاشتراكات.

 

وأضاف المخرج البريطاني دينيس ريد، "بي بي سي لم تغير سياساتها التنفيذية بأي شكل من الأشكال للاعتراف بالمصاعب الشديدة التي تعيشها العديد من الأسر أثناء محاولتها التعامل مع الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء"، و"ما هو الهدف من تجريم الأسر بسبب عدم القدره على دفع دين قدره 159 جنيهًا إسترلينيًا، عندما تكون مشاهدة التلفزيون أحد المتع القليلة التي يتمتعون بها خلال فترة الأعياد؟".

 

يشار إلى أن وزيرة الثقافة البريطانية ميشيل دونيلان، قالت -في وقت سابق- إن بي بي سي عليها أن تمنح المشاهدين الأكبر سنا الذين فشلوا في شراء رخصة تلفزيونية عفوا من الملاحقات القضائية.

 

وكان أكثر من تسعة من كل عشرة أسر كانت تتلقى سابقًا ترخيصًا مجانيًا للتلفزيون لكنها الأن قد دفعت أو تقدمت بطلب للحصول على إعفاء.

 

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة أنه سيتم تجميد رسوم الترخيص البالغة 159 جنيهًا إسترلينيًا للعامين المقبلين، لكن الفاتورة السنوية ستستمر حتى عام 2027 على الأقل عندما يحين موعد تجديد الميثاق الملكي المخصص لهيئة الإذاعة البريطانية.

 

وستشمل خيارات استبدال رسوم الترخيص نماذج الاشتراك أو ربطها بفاتورة منزلية أخرى. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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200 ألف بريطانى يرفضون سداد رسوم مشاهدة «بى بى سى»

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