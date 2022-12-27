رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ليس في كل ما سأقوله الآن أي نوع من التهكم أو أي قدر من السخرية، ليس به ثمة ازدراء أو شبهة استهزاء، ليس فيه مواربة أو مراءاة أو مداهنة، أقولها وأنا صادق، ولولا أنني شخص قليل الحلف بالله لأقسمت علي صدق نيتي وصفاء سريرتي .

لو صح كل ما قيل عن فوائد تناول أرجل الدجاج فأنا أقترح علي الإعلامي الأشهر في الوطن العربي الحبيب، أن يخصص فقرة المطبخ في الحلقة القادمة من برنامجه ذائع الشهرة والصيت للحديث عن أرجل الدجاج، أوصافها وصفاتها، خصائصها وفوائدها، طرق طهيها وطرائق إعدادها، علي أن يختتم برنامجه بأكله لها بعد نضجها، وأن يتم ذلك كله أمام الكاميرات لكي يراه الناس ونحن أيضاً نراه، كما اعتدنا من قبل أن نراه أثناء تناوله للمقليات والعكاوي والمحمرات والمشاوي!

سبب إختياري لبرنامجه دون غيره، لايخرج عن كونه هو الأشهر حالياً ولكي تعم الفائدة علي أكبر عدد من المشاهدين، فضلاً عن تضمّن البرنامج لفقرة مخصصة ومختصة بإعداد الطعام وتناوله مباشرة علي الهواء، وليس في ذلك أي عيب أو نقيصة أو استفزاز أو استياء!

لو فعلها الإعلامي الشهير فنحن سنصفق له، لأنه قد تلاحم مباشرة بالبسطاء من المشاهدين، وحثهم علي تناول صنف سعره زهيد، وهذا حتماً سيفيد، ولن يضير أحد من الناس أو يضرهم، وإن لم يفعلها فأنا شخصياً سأشكره، كونه قد حجب عني وعن متابعيه رؤية مشهد قد لا يروق لبعضهم أو يسرهم !

كثرة الحديث عن تناول أرجل الدجاج، وفوائد أرجل الدجاج، وحلاوة وطعامة ولذاذة ومزازة أرجل الدجاج هو ما دفعني إلي كتابة هذا المقال، فقد زاد الموضوع وفاض، وهاج البحر وماج، وكأنه لم يعد أمامنا الآن أي شيئ نأكله غير أرجل الدجاج" مع إن بلدنا مليانة خير" أوأننا قد عشنا عمرنا الفائت كله ونحن لا ندري أن أجمل ما في الفرخة لم يكن أبداً صدرها، وليس بالطبع وركها، وانما لامؤاخذة رِجلها!

هو جري إيه يااخواننا ؟ بجد بقي جري لنا إيه؟!

قلنا في مقالات سابقة أن اختيار التوقيت شيئ مهم للغاية إن لم يكن هو الأهم، واستشهدنا بمقولة سيدنا الإمام "علي" كرم الله وجهه بأنه ليس كل ما يُعرف يقال، وليس كل ما يُقال حضر أهله، وليس كل ما حضر أهله حان وقته، وليس كل ما حان وقته صح قوله!

سبق وأن قلنا من قبل " يااخواننا ما تستفزوش الناس، بل اشركوهم معكم في الرأي لأن هذا هو الأساس .

وهنقول الكلمتين بالبلدي ...

قبل يومين اتنين، صرح أحد المعاهد "القومية" بأن رجول الفراخ بتعمل كذا وفوايدها كذا، وممكن تغنيك عن كذا ... طيب ماقولتوش من بدري ليه؟ وبتقولوها دلوقتي علشان إيه؟!

خرجت من بعدهم مذيعة كبيرة لتقول لنا إن رجول الفراخ هي صنف مهم جداً علي موائد الهنود، والكوريين والصينيين، طيب ياست متشكرين، لكن إحنا مالنا بيهم، ما ياكلوا اللي ياكلوه، مع احترامنا ليهم، لكن هما حرين، ماهو فيه شعوب بياكلوا الجراد، وشعوب بتاكل الضفادع وفيه ناس بياكلوا الخفافيش، هل فيه الكلام ده ولا مفيش؟!

آخر الحكاية دي، كان تصريح لمسئول كبير في وزارة التموين، قال لبرنامج من البرامج، إن عندنا هنا ٨ شركات بيصدروا رجول فراخ للصين، لأنها من الأكلات "الجامدة" هناك وعليها إقبال شديد!

وبرضو مع احترامي الكامل للجميع، للمسئول والبرنامج والمذيع، لكن لما هو الموضوع كده، يبقي كان إيه لزوم الكلام عن فوايد أكل رجول الفراخ؟ ماكنا قاعدين في حالنا وساكتين، ماهي لما الناس هتشتريها مش هنلقي "رجول" نصدرها، والشركات ال٨ اللي هنا هيتوقف حالها، واحنا بنقول عاوزين دولارات، وأكيد بنصدرها بالدولار، وحتي لو بنصدرها "باليوان" آهو أكيد هينفعنا، لأننا زي ما بنصدر للصين بنستورد منها كمان!

يااخواننا، يا إعلام، ياسوشيال، يامسئولين، إختيار التوقيت شيئ مهم، ماكانش هيجري حاجة لو قلنا المعلومة دي بدري شوية والدنيا لسه رايقة، مش جايين نقولها دلوقتي والناس أغلبها متضايقة!

ماهو زي مافيه برامج طبخ بتستفز جموع البسطاء بعرض الأكلات الغالية، نفس ذات نفس البسطاء هيستفزوا لما حد يقول لهم كلوا رجول الفراخ، حتي لو كان بعضهم بياكلها"لكن ماحدش كان شايفهم"، ناهيك عن إن جرابيع الإخوان بيصطادوا في الميا العكرة، وبيشعللوا الدنيا علي قنواتهم، يبقي ليه ندي لهم الفرصة علشان يرازوا فينا !

عموماً حصل خير، بس ناخد بالنا في اللي جاي!

حفظ الله بلدنا وأعاننا .

