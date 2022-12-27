بوتين: التبادل التجارى بين بلدان «الدول المستقلة» سيبلغ 100 مليار دولار

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن التبادل التجارى بين بلدان رابطة الدول المستقلة سيبلغ 100 مليار دولار بنهاية العام الحالى.

وقال بوتين - في كلمته الافتتاحية خلال لقائه زعماء دول الرابطة اليوم في مدينة بطرسبرج، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن تعميق التفاعل في إطار رابطة الدول المستقلة يجسد المصالح الأساسية لدول الرابطة، ويحسن الأمن.

ووجه الرئيس الروسى الشكر للمشاركين فى "القمة غير الرسمية" على دعمهم فكرة عقد عام "اللغة الروسية" فى رابطة الدول المستقلة العام المقبل 2023 .

من جانبه، قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بصفته الرئيس الحالي للرابطة، إن العام المنصرم كان عاما صعبا على المجتمع الدولي، وقد اتخذت الرابطة التدابير لتعزيز إمكانات الرابطة، وإمكانات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولها، حيث حث على مزيد من العمل على استبعاد السياسات الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية بين دول الرابطة، فيما أثنى على مشروع الممر الذي يربط بين الشمال والجنوب من روسيا عبر كازاخستان وتركمانستان إلى إيران، والذي تقف روسيا وراء مبادرته.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في التعاون بين دول الرابطة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب في العام المقبل 2023.