انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في فيصل

أمرت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق بشقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة فيصل، لبيان سببه وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.