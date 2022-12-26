الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم لـ«الدستور»: لن يكون هناك لجان أولاد أكابر في الثانوية العامة هذا العام

رضا حجازي
رضا حجازي

طمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.

وقال «حجازي» في تصريح لـ الدستور: «نستعد من الآن لامتحانات الثانوية العامة حتى تكون zero defect، أي خالية من الأخطاء، سواء في الأسئلة أو تصحيحها أو رصدها، حتى يقيس المستوى الحقيقي للطالب، وتتميز بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص».

وأضاف: «لن يكون هناك لجان أكابر، إذ منعنا التحويلات إلى الصف الثالث الثانوي وآليات أخرى لا يجوز الإفصاح عنها».

خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة


وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع  اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسؤولي هيئة الأبنية بالمديريات التعليمية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لمناقشة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ورحب الوزير بالحضور، وأكد على أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصري من مرحلة الطفولة، مشيرًا لدور الهيئة فى بناء المدارس التى تستوعب المواليد الجدد، مشددا على ضرورة مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة، وشاشات تكنولوجية تساهم فى عملية التعلم وجذب الطلاب للمدرسة.

كما وجه الوزير الهيئة بوضع تصور لبناء مدارس صغيرة "small schools" بمواصفات إنشائية ومعايير خاصة بهدف جذب صغار المستثمرين لقطاع التعليم بما يسهم فى زيادة عدد المدارس فى المناطق المزدحمة، والقرى البعيدة لخدمة الطلاب في هذه المناطق السكنية، وفق معايير وآليات تضعها الهيئة، مشددًا على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالجودة عند وضع المعايير.

التوجيهات الرئاسية بالتوسع في المدارس اليابانية

وتطرق خلال الاجتماع إلى التوجيهات الرئاسية بالتوسع في المدارس اليابانية ومدارس النيل والمدارس الرسمية الدولية.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور الوزير هيئة الأبنية التعليمية، بعمل مراجعة وصيانة جميع المبانى المدرسية التي مر عليها أكثر من 15 عامًا، للتأكد من السلامة والأمان على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، استعرض اللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنجازات الهيئة مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت فى مجال الإنشاءات خلال الفترة من 2021/7/1 حتى الآن من تنفيذ وتسليم لعدد إجمالى (1670) مشروع بإجمالي (24799) فصل، بالإضافة إلى أنه جارى العمل حاليًا لعدد (919) مشروع بإجمالي (14724) فصل، كما تم إعلان عدد ( 467) مشروع بإجمالي (7102) فصل؛ ليصل إجمالى المشروعات التى تم إتخاذ إجراءات بشأنها خلال الفترة من 2021/7/1 حتى الآن عدد ( 3056) مشروع بإجمالي (46625) فصل.

جاء ذلك بحضور اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء نير حمدي نائب مدير الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الاجتماعات التعلم الثالث الثانوي التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

«الصحة»: صندوق الوزارة بلغ 70 مليار جنيه وساعد في تسريع منظومة التأمين الصحي

التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السابع بالسلام

رفع 115 طن مخلفات من شوارع وقرى المنيا

مشيرة خطاب تلوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإعادة الطفل شنودة لأسرته

حبس شخص لاتهامه بحيازة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة

جامعة المنصورة تستقبل الملحق الثقافى الليبي بالقاهرة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا