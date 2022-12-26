أحمد موسى: أزمة الأرز مفتعلة.. والعاصمة الإدارية بها مخازن استراتيجية لتخزين السلع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تخفيف الأعباء على المزارعين، وعدم رفع أسعار الأسمدة الزراعية، مؤكدًا أنه حال محاسبة مصانع الأسمدة الزراعية بالتكلفة الحقيقية لمواد الطاقة مثل “الغاز” سيقع العبء على كاهل المزارع، وينعكس سلبا على ارتفاع المنتجات الزراعية.

الرئيس لديه حرص شديد بعدم زيادة الأسعار

وأضاف، خلال حلقة برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي تحدث بشكل واضح عن الأكل والشرب الذي يمس كل المواطنين ولديه حرص شديد بعدم زيادة الأسعار.

وأكد أنه لولا حرص الدولة على ضبط الأسعار واستقرار السوق لكانت الأسعار بأرقام مختلفة عن الأسعار المحددة اليوم، مؤكدًا أن دولة لديها خطة كاملة وتسعى لتخفيف الأعباء وعدم تحميل المواطن أي أعباء في ظل الأزمة الاقتصادية.

وتابع، أنه كان لدينا مخزون استراتيجي لمدة شهر واحد فقط وذلك في بداية رئاسة الرئيس السيسي للدولة، وأن الرئيس طالب بتوفير مخزون استراتيجي على الأقل 6 أشهر، موضحًا أن هذه الخطة ربطت مليارات الدولارات بالسلع الاستراتيجية وجمدت ارتفاعها.

وأوضح، أن العاصمة الإدارية بها العديد من المخازن الاستراتيجية من أجل تخزين السلع عند استقرار السوق ووجود وفرة في المنتجات، كما أن الدولة تنشئ مستودعات في مختلف المحافظات من أجل توفير السلع بكميات مناسبة، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للصوامع لتخزين القمح ساعد على الحفاظ على كميات كبيرة من إنتاج المحصول.

وأضاف، أنه قديما كان يتم تخزين محصول القمح في «شون» ويضيع ربع كمية القمح بسبب أكل الطيور والقوارض لعدم تخزينها بصورة مناسبة، مؤكدًا أن الصوامع التي خصصتها الدولة لتخزين القمح وفرت أكثر من مليون طن.

وأكد أن أزمة الأرز مفتعلة، ولكن باقي السلع تتوافر في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 270 مليون رغيف خبز، كما أن معارض أهلا رمضان سيتم توافرها في المحافظات بداية من يناير المقبل من أجل توفير كافة السلع للمواطنين.