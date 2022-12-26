الكهرباء تنتهي من سداد 92% من إجمالي مسحوبات المواد البترولية لعام 2022

كشف تقرير صادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر يتضمن سداد الشركة حوالي 92% من قيمة مسحوبات المواد البترولية عام 2021-2022.

وأضاف التقرير الذي نشرته وزارة الكهرباء عبر موقعها الرسمي عن انتهاء الشركة القابضة من سداد كافة الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة فى مواعيد استحقاقها دون تأخير.

شهد العام 2022 العديد من الأحداث الهامة التي من المتوقع أن تنقل قطاع الكهرباء إلى مصاف الدول الكبرى في إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات القليلة القادمة بفضل توقيعها العديد من الاتفاقيات التي تجاوزت حجم استثماراتها 118 مليار دولار.

حيث شهد مؤتمر المناخ توقيع 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة، بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي، وحجم استثمارات تلك الاتفاقيات يصل إلى 85 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة تصل إلى 45 ألف فرصة وغير المباشرة 230 ألف فرصة، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى 39 مليون طن سنويًا، وتلك الاتفاقيات بالشراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي.

ووقعت وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومعها بعض الهيئات الحكومية، اتفاقية إطارية مع شركة إنفنيتي باور، وهي تحالف يضم شركة مصدر الإماراتية وشركة إنفنيتي المصرية وحسن علام للمرافق.

أقيمت مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطارية على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) وشهد التوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمبعوث الإماراتي الخاص للمناخ ورئيس مجلس إدارة شركة مصدر، والمشروع عبارة عن محطة لطاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات وبتكلفة استثمارية تتخطى 10 مليار دولار.