الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمروره بأزمة نفسية.. مدرس تربية فنية ينهى حياته بمحافظة الفيوم

واقعة مؤثرة شهدتها محافظة الفيوم، منذ قليل، حيث أعلن مدرس انتحاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أقدمٌَ مدرس على إنهاء حياته بتناول قرص مبيد حشري سام يُستخدم في حفظ حبوب الغلال، اليوم الإثنين، وذلك لمروره بأزمة نفسية حادة، انتهت بإقدامه على الانتحار داخل منزله في نطاق ودائرة مركز شرطة الفيوم.

المعلومات الأولية أفادت بأن المتوفي فارق الحياة جراء تناوله قرص مبيد حشري ساما يُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول المدعو "أحمد رمضان ص" مدرس، مُقيم بنطاق ودائرة مركز شرطة الفيوم، مصابًا بحالة إعياء شديدة، وتم نقله لمعهد السموم، ولكنه توفى متأثرًا بإصابته، التي تبين حدوثها جراء تناوله قرص مبيد حشري ساما يُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

ووثق المُعلم لحظات الخلاص من حياته في بث مباشر عبر "فيسبوك"، وذلك في منزله في مدينة الفيوم، حيث كشف عن وجود خلافات مع أحد الأشخاص ولم يذكر اسمه كانت السبب في تخلصه من حياته.

وقال المُعلم، ويدعى أحمد رمضان ص، معلم التربية الفنية بإدارة شرق الفيوم التعليمية، خلال المقطع، إنه عانى نفسيًا من أحد الأشخاص في حياته، وغير قادر على استكمال حياته.

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لمروره بأزمة نفسية مدرس تربية فنية ينهى حياته بمحافظة الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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